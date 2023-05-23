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İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi ise patlayıcı yerleştirerek yıktı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı sakini 2 gencin bulunduğu araca ateş açtı ve gençleri yaraladı." ifadeleri kullanıldı.


Yaralı gençlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilen haberde, İsrail askerlerinin, duruma tepki gösteren Filistinlileri de ateş açarak ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.


- İsrail polisince öldürülen Filistinlinin ailesine ait ev havaya uçuruldu

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde mart ayında İsrail polisinin kurşunuyla öldürülen Filistinli Mutez el-Havaca'nın ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı.


AA muhabirine konuşan Filistinli Salah Havaca, İsrail askerlerinin gece saatlerinde evin yıkım kararını kendisine tebliğ ettiğini söyledi.


"Bazı eşyalarımızı çıkarmamıza dahi izin vermediler." diyen Havaca, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik öldürme, yerinden etme ve tutuklama gibi haksız uygulamalarını sürdürdüğünü dile getirdi.


Havaca ayrıca, evinin patlayıcılarla yıkıldığı sırada bitişik evlerde de hasar oluştuğunu aktardı.


WAFA'nın haberinde, Havaca ailesinin evini yıkan İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında gerginlik yaşandığı, çıkan olaylarda 2 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.


İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

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