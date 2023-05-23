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Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

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Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

Hasadına başlanan salebin kurusunun kilosu 2 bin TL'ye alıcı buluyor.

Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

Metrekareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan ve üreticinin yüzünü güldüren salebin hasadına başlandı. Son yıllarda Türkiye'de bitkisel üretime oldukça önem veriliyor. 

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Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

 Bu çerçevede Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 2016 yılında izinle salep ekimine başlayan çiftçilerin sayısı geçen sürede 7 kişiden 150'ye çıktı. 

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Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

 Son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu 2 bin TL'ye satılabiliyor.

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Herkes üretmeye başladı yine de fiyat düşmüyor kilosu 2 bin TL! Resmen topraktan çıkan altın: Tavsiye ediyoruz

Salep üretimine olan ilginin artığını ifade eden 19 Mayıs İlçesi Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, “2016 yılında bakanlıktan alınan izinle 19 Mayıs'ta salep üretimine başladık. 

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