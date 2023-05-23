CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kaydını yaptırıp böyle söyledi!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da mazbatasını görevlilere teslim ederek, kayıt yaptırdı.

Öztrak, 28. Dönem'in hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü liyakat, nezaket, doğruluk kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak." diye konuştu.