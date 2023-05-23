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Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait sığınak ve barınaklarda tanksavar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Pençe Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 98 PG-9 73 milimetre ve 4 OG-9 73 milimetre tanksavar mühimmatını ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

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