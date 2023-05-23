Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'ın PFDK'ye sevkine tepki gösterdi:

"(Samet Akaydın'ın) Sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben oluşturulan algı neticesinde PFDK'ye sevk edilmesi, Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır"

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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Samet Akaydın'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü iddiaları üzerine tedbirli olarak disipline gönderilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF Hukuk Müşavirliğinin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde PFDK'ye sevk etmesi, Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır. Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir. Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."