Ali İhsan Yavuz kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonucu bir saatte öğreniriz diyerek dikkatleri üzerine çeken Ali İhsan Yavuz siyasi hayatının yanı sıra özel hayatı ile de merak ediliyor. Aslen Trabzonlu olan Ali İhsan Yavuz, 53 yaşında. 4 çocuk babası olan Ali İhsan Yavuz evli, fakat eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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Türkiye 4 gün sonra 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime günler kala açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden biri de Ali İhsan Yavuz oldu. Özel hayatı ile de merak edilen İhsan Yavuz aslen Trabzon Yomralı. Şu anda 53 yaşında olan Ali İhsan Yavuz evli ve 4 çocuk babası. Peki Ali İhsan Yavuz eşi kimdir?

Aslen Trabzon Yomralı ve 53 yaşında. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Ali İhsan Yavuz hukuk fakültesi mezunu. Evli olan Ali İhsan Yavuz'un 4 tane çocuğu var. Fakat Ali İhsan Yavuz'un eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ali İhsan Yavuz ne dedi gündem oldu?

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs’taki seçimde küçük ve tek pusula olduğunu belirterek, “En fazla 1 saatte sonuçları alırız” dedi.

“28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız. Geçersiz oy oranının sebeplerinden bir tanesi de pusulanın 1 metreyi geçer hali. Hem de geniş. İstanbul pusulasının altına 30 tane milletvekili adayı yazıyorsun. Onun için yeni makinelere kafa yormamız gerekiyor. Yeni tabloda, hem pusulaya ilişkin hem Siyasi Partiler Yasası’na ilişkine yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 50 parti müstakil olarak seçime katılsa nasıl oy kullanacaksın, hangi zarfa koyacaksın, nasıl sandığa atacaksın?”

Yavuz, 14 Mayıs Seçim sonuçlarına dair de şunları söyledi:

“Millet İttifakı’nı kastederek söylüyorum birçok genel başkan değişir. Millet İttifakı’nın partileri ve tabanlarında tam bir muhasebe süreci başlar. Birçok partinin durduğu yer değişir. Millet İttifakı dağılır. Yeni ittifaklar kurulur. Parlamenter sistem artık tartışılmaz. Bundan sonra hayaller değil, gerçeklerin iş yaptığı anlaşıldı. Dışarıdan ve içeriden vesayetçiler var, CHP, HPD ve PKK tarafından vesayet altına alınıyor. Vesayetçilerle kavga başlar. Önümüzdeki iki seçimde de Millet İttifakı’nın unsurları sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamaz. ABD ve Avrupa’nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hâkim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye’de iş yapamaz. Bunlar sonuçta da Türkiye’nin hayrına olur.”