BIST 4.466
DOLAR 19,85
EURO 21,42
ALTIN 1.250,36
HABER /  EKONOMİ

Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti

Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti

Ocak-nisan döneminde Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 20,8'ini karşılayan Sakarya, ülke ekonomisine 1 milyar 577 milyon 160 bin dolar döviz girdisi sağladı

Abone ol

Sakarya'da yılın ilk 4 ayında üretilen 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'una denk gelen 70 bin 54'ü yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından dış satımda 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 779 milyon 259 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'da en çok ihracat yüzde 88,6 ile otomotiv alanında yapılırken, bu satıştan ülke ekonomisine 1 milyar 577 milyon 160 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk 4 ayda üretilen 499 bin 927 aracın 336 bin 150'si ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 20,8 paya sahip Sakarya'da, ocak-nisan döneminde üretilen 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'una denk gelen 70 bin 54'ü yurt dışına gönderildi.

- Toyota üretim ve ihracatta liderliğini korudu

Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında 65 bin 444 otomobil, 587 midibüs, 384 otobüs, 17 kamyonet, 286 küçük kamyon, 17 bin 695 traktör olmak üzere toplamda 84 bin 413 araç üretildi.

Günde 703 aracın banttan indirildiği kentte, Toyota üretim ve ihracatta birinciliğini sürdürürken, Türk Traktör ikinci, Otokar firması üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında bu dönemde 65 bin 444 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, yurt dışına 62 bin 858 araç satışı gerçekleştirdi.

Bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 1274 araç üreten Otokar da 537 taşıtı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yılın ilk 4 ayında 17 bin 695 traktör üreten Türk Traktör ise bu taşıtların 6 bin 659'unu yurt dışına sattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'ın PFDK'ye sevkine tepki gösterdi:
Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'ın PFDK'ye sevkine tepki gösterdi:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kaydını yaptırıp böyle söyledi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kaydını yaptırıp böyle söyledi!
Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
2023 oy kullanmama cezası kaç para oldu, ödemeler nereye yapılır?
2023 oy kullanmama cezası kaç para oldu, ödemeler nereye yapılır?
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi patlayıcılarla yıktı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi patlayıcılarla yıktı
Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edilmesine Fenerbahçe'den tepki: Tarihi bir skandal
Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edilmesine Fenerbahçe'den tepki: Tarihi bir skandal
Erdoğan bir 'lider yiyici'! En son Sinan Oğan'ı öğüttü! Fatih Altaylı'dan olay yazı
Erdoğan bir 'lider yiyici'! En son Sinan Oğan'ı öğüttü! Fatih Altaylı'dan olay yazı
TotalEnergies, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor
TotalEnergies, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor
Palo Alto Networks, IoT evrenini "Enterprise IoT Security" aboneliğiyle koruma altına alıyor
Palo Alto Networks, IoT evrenini "Enterprise IoT Security" aboneliğiyle koruma altına alıyor
Bir süredir haber alınamıyordu! Yakınları çatıda feci halde buldu
Bir süredir haber alınamıyordu! Yakınları çatıda feci halde buldu
İstanbul'da kuru temizleme dükkanında ölü bulundu! İlk belirlemelere göre ölüm nedeni...
İstanbul'da kuru temizleme dükkanında ölü bulundu! İlk belirlemelere göre ölüm nedeni...
14 günlük komadan çıkıp Kılıçdaroğlu'nu görünce ne hissetttim Süleyman Özışık anlattı
14 günlük komadan çıkıp Kılıçdaroğlu'nu görünce ne hissetttim Süleyman Özışık anlattı