AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan mülteci açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye’deki mülteciler için “Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek değiliz. Bu abartılıyor, istismar ediliyor.” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Yaklaşan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, “14 Mayıs geride kaldı. Hayal kırıklığı, kırgınlık yaşamaya lüzum yok. 28 Mayıs’ta telafi edeceğimiz fırsat önümüzde duruyor. İzmir’de yapacağımız güzel çıkış, Türkiye’ye de dalga dalga yayılacak. Hem İzmir kazanacak hem Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Tek üzülecek olan; FETÖ, PKK ve onların arkasındaki ağababaları. İplerini ellerinden bulunduranlar. Onun dışında bu seçimden herkes kazançlı çıkacak. Biz de bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadeleye devam edeceğiz. Bu toprakları çok dinamik. Bu coğrafya bizim geleceğimiz.

"Göçmenler keyfi değil gidecekler..."

İstismar edilen şeyler var. Göçmenler keyfi değil. Gidecekler, onların planı yapıldı ama gittikleri zaman yaşam korkusu, can korkusu olmaması lazım. Bir insanı bile bile ölüme gönderebilir misiniz? Bu insanlığa sığmaz. Akdeniz’den Kamışlı’ya bir güvenlik kuşağı oluşturduk ki oradaki otorite boşluğundan terör alan bulamasın. Şimdi orada her türlü kamu hizmetleri hazırlandı. Peyderpey gidiyorlar. İnşallah Suriye’de barış sağlanır. Esed, ülkenin 3’te 1’ine hakim ve belli etnik grubuna hitap ediyor. Ülkenin tamamına hitap eden yönetim ve huzur tesis edilirse onlar da memleketlerine gidecek. Bu vatan başka bir şeydir.

Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek değiliz.

Bu abartılıyor, istismar ediliyor. Her şeye rağmen bu süreç başladı. 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi. İdlib’in kuzeyinde evler, okullar yapıldı, adeta şehir kuruldu. Onlar buraya yerleştiriliyor. Bu meseleyi Cumhurbaşkanımız da ciddiyetle takip edecek” diye konuştu.