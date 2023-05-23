Karaca, IF DESIGN AWARD 2023'den üç ödülle döndü

Karaca, IF DESIGN AWARD 2023 kapsamında Streamline kahvaltı takımlarından Salsa, Blow ve Block ile 3 ödüle layık görüldü.

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Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, ödül sahipleri IF DESIGN AWARD 2023'ün ödül töreninde Berlin'de bir araya geldi.



Berlin'deki Friedrichstadt-Palast, tasarım başarılarını onurlandırmak ve kutlamak için ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük tiyatro sahnelerinden birinde, en seçkin ürün ve projeler IF DESIGN AWARD 2023 ödülleri ile onurlandırıldı.



Karaca, törende Streamline kahvaltı takımlarından Salsa, Blow ve Block ile 3 ödül kazanmayı başardı.

Açıklamada ürünle ilgili verilen bilgiye göre, suda oluşan organik baloncuk formlarından esinlenerek tasarlanan Blow kahvaltı takımı alışılagelmişin dışında bir tasarımla Karaca severlerle buluşuyor. Blow kahvaltı takımı, sadelikten ve doğallıktan vazgeçemeyenlerin tercihi olacak.

Salsa kahvaltı takımı ise tabakların bölümlemeli yapısıyla farklı ihtiyaçlara ışık tutuyor. Estetiğe ve fonksiyonelliğe önem verenlerin tercihi Salsa kahvaltı takımı minimal yapısıyla, Block kahvaltı takımı ise modern ve yalın çizgileriyle dikkati çekiyor.

Öte yandan Karaca, haziranda İstanbul'da gerçekleşecek tasarım alanında en prestijli uluslararası ödüllerden biri olan IF DESIGN STUDENT öğrenci ödülünün 2023 sponsoru oldu.