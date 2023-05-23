Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı Tayyip Erdoğan’a ne kadar yarayacak?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.

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14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy alan ve 2. turun kilit ismi olacak olan Sinan Oğan’ın, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu, Recep Tayyip Erdoğan'ı mı destekleyeceği merak ediliyordu. Sinan Oğan tercihini Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını resmen açıkladı. Peki Sinan Oğan’ın bu tercihi Erdoğan'a ne kadar fayda sağlayacak? Sinan Oğan’ın seçmeni, söylediği gibi bu karara sadık kalacak mı soruları ikinci tura sayılı günler kala oldukça merak ediliyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İlk tur seçimlerini doğru analiz eden BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman ile canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.