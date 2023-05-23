Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını açıklayan Sinan Oğan'ın ardından gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ kameraların karşısına geçti. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacaklarını belirtti ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme ilişkin basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" ifadelerini kullanan Özdağ şunları kaydetti:

"İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz"

Türk halkına şunu söyleyebilirim Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele güven altındadır.

Sinan Oğan'ın destek açıklaması

Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey'le bu noktada farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz

"Türkiye göçmenistan olmasın diyorsanız sandığa gidin"

Kimse Türkiye'yi dünyanın lunaparkı olarak göremez. Türk halkının güvenliği nasıl sağlanır bunun tartışmasını yapıyoruz. Biz tüm siyasi partilere ve seçmenlere çağrıda bulunuyor Türkiye göçmenistan olmasın diyorsanız, kızınızı eşinizi annenizi caddeye çıkarken sizin çocukluğundaki gibi güven içinde çıkmasını istiyorsanız sandığa gidin.

"Bizim vazgeçilmezimiz"

Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın zafer partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz.