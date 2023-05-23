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Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?

Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?

Kurban bayramı için geri sayım başlarken dini vecibesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 28 Haziran çarşamba günü kurban bayramının birinci günü olacak. Haziran ayının ilk haftası kurbanlık pazarlarının kurulması bekleniyor. Bu sene büyük baş kurbanlık hisse fiyatlarının 10 bin liradan başlayacağı düşünülüyor.

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Kurban Bayramı için geri sayım başladı, dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş kurbanlıkların fiyatlarını araştırmaya başladı. Ete gelen zamların ardından kurbanlık fiyatlarının da bu sene rekor seviyeye ulaşacağı düşünülüyor. Büyükbaş/Küçükbaş kurbanlık pazarlarının  haziran ayının ilk haftası kurulması bekleniyor. Büyükbaş kurbalık hisse fiyatının 2023 yılında en az 10 bin lira olması 15 bin seviyeleri çıkması da bekleniyor. Küçükbaş hisse fiyatları için tahmin edilen en düşük oran ise 5 bin lira. 

Kurban bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kaç gün tatil olacak?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık fiyatları ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı ancak çeşitli tahminler gündeme geliyor. Kurbanlık koyunun 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca kurbanlık fiyatları il bazında da değişebilir.

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