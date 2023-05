CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'artık gerçekleri konuşma vakti' diyerek seçim gecesini anlattı

CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, seçim gecesi 'CHP'nin sistemleri çöktü' iddiasıyla ilgili konuştu. "Artık gerçekleri konuşma vakti" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." dedi.

14 Mayıs seçimleri gecesi sayımlar devam ederken CHP temsilcileri ve muhalif kanallar "Kılıçdaroğlu önde" söylemini tekrarladı. İmamoğlu ve Yavaş, ellerindeki verilerle Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu öne sürdü.

Bazı gazeteciler ise muhalefetin yanıltıcı söylemlerini CHP Genel Merkezi'nde sistemlerin çökmesine bağladı. CHP'nin iletişim stratejisinin çöktüğü, bu sebeple vatandaşlara gerçek dışı bilgiler aktarıldığı yönündeki iddialara CHP'nin teknoloji ve siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan'dan cevap geldi.

Kılıçdaroğlu hiçbir zaman önde olmadı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğan, seçim gecesi sistemlerin çöktüğüne yönelik gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak "Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı." dedi.

"Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar"

Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." ifadesini kullandı.

Sedat Doğan şunları söyledi:

"Artık gerçekleri konuşma vakti...

Seçim günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra bir dedikodudur aldı yürüdü: "CHP'nin sistemleri çöktü!"

CHP'nin teknolojisi ve siber güvenliğinden ben sorumluyum.

Birinci ağızdan size söyleyeyim: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı.

Ben, Onursal, Orhan Abi, Yekta ve 20 kişilik profesyonel ekibim dünya standardında bir iş çıkardık. Ekibimin yıpranmasını istemediğim için isimlerini burada paylaşmıyorum. Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu.

Twitter'da, LinkedIn'de, basında, sağda solda ekibimin tırnağı etmeyecek yetkinliğe sahip insanlar bize laf söyleyip duruyorlar. Kimseye kulak asmayın. İşin arkasında çok sağlam, liyakatli bir ekip var ve işlerini aslanlar gibi yapıyorlar. İyi oldukları için o odadalar.

"Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar"

Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum!

O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.

Bizim hakkımızı yiyen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Ülkedeki herkes "sistem çöktü" dediği için buna inanmış olabilirsiniz. Ama benim bu bilgilendirmemin ardından söylemlerinizi değiştirmenizi rica ediyorum. Bunca insanın emeğini yok sayıyorsunuz. Bu vebalin altında kalırsınız!

Onursal partiyi tartıştırmamak için onurlu bir davranışta bulundu ve istifa etti. Ama toplumumuz "istifa" kavramını yıllar içinde unuttuğu için, onu suçlu saydılar. Onursal bu işi Türkiye'deki en iyi profillerin yapacağından daha iyi yaptı.

Şimdi bu sistem çöktüyse, çalışmadıysa, oylar çalındıysa; koca bir genel merkez ve bütün MYK ikinci turda da neden ben ve ekibimle çalışmak istiyor? Çünkü hiçbir sorun yaşanmadı, gün gibi ortada.

Söyleyeceğim çok şey var da, seçim sonrasına saklıyorum.

Seçim gününe ait birkaç ekran görüntüsünü paylaşıyorum, buz dağının görünen yüzü.

Kişisel olarak da şunları eklemek istiyorum: Ben 4 aydır bütün işimi gücümü bıraktım sadece seçime çalışıyorum. 40 gün 2 yaşındaki kızımı görmeden Ankara'da bir otel odasında yaşadım. Kızım fotoğraflarımı çekmecelere kaldırıp "baba artık yok" diyormuş. Gönüllü olarak insanüstü bir özveri ile çalışıp, her şeyi eksiksiz, hatasız ve sorunsuz yapıp böylesine bir cadı avına maruz kalmak insanlığa olan inancımı neredeyse yok olma seviyesine getirdi. Ekibimdeki herkese teker teker teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız!