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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 8 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, 7/24 Havalimanı'nda oy kullanabilirler. Oy kullanma işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de sona erecek.

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