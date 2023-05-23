Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 8 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, 7/24 Havalimanı'nda oy kullanabilirler. Oy kullanma işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de sona erecek.