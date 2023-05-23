BIST 4.457
DOLAR 19,85
EURO 21,42
ALTIN 1.249,35
HABER /  EKONOMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 4.455,96 puana geriledi.

Abone ol

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,23 puan düşerek 4.455,96'ya indi. Toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikili, temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan mülteci açıklaması
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan mülteci açıklaması
Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?
Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?
Karaca, IF DESIGN AWARD 2023'den üç ödülle döndü
Karaca, IF DESIGN AWARD 2023'den üç ödülle döndü
Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı Tayyip Erdoğan’a ne kadar yarayacak?
Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı Tayyip Erdoğan’a ne kadar yarayacak?
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Sberbank CEO'su Gref: "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artacak"
Sberbank CEO'su Gref: "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artacak"
"Apple'a 13 milyar avroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor
"Apple'a 13 milyar avroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor
Ali İhsan Yavuz kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Ali İhsan Yavuz kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti
Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti
Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'ın PFDK'ye sevkine tepki gösterdi:
Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'ın PFDK'ye sevkine tepki gösterdi:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kaydını yaptırıp böyle söyledi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kaydını yaptırıp böyle söyledi!