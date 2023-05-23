Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 52'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,8520 liradan, avro 21,4050 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 4.455,96 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,23 puan değer kaybetti.

Dün 4.466,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,15 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 4.467,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.436,49, en yüksek ise 4.494,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding oldu.

- Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 138,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8520 liradan, avro 21,4050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 75,9 dolardan işlem görüyor.