BIST 4.457
DOLAR 19,85
EURO 21,42
ALTIN 1.249,35
HABER /  EKONOMİ

Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 52'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,8520 liradan, avro 21,4050 liradan satılıyor

Abone ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 4.455,96 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,23 puan değer kaybetti.

Dün 4.466,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,15 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 4.467,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.436,49, en yüksek ise 4.494,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding oldu.

- Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 138,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8520 liradan, avro 21,4050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 75,9 dolardan işlem görüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Modalog, Türkiye’yi ‘Modest’ giyim üssü yapacak Modaseverler Modalog’da buluştu
Modalog, Türkiye’yi ‘Modest’ giyim üssü yapacak Modaseverler Modalog’da buluştu
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan mülteci açıklaması
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan mülteci açıklaması
Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?
Kurbanlık fiyatları 2023 en düşük hisse kaç liradan başlıyor?
Karaca, IF DESIGN AWARD 2023'den üç ödülle döndü
Karaca, IF DESIGN AWARD 2023'den üç ödülle döndü
Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı Tayyip Erdoğan’a ne kadar yarayacak?
Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı Tayyip Erdoğan’a ne kadar yarayacak?
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Sberbank CEO'su Gref: "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artacak"
Sberbank CEO'su Gref: "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artacak"
"Apple'a 13 milyar avroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor
"Apple'a 13 milyar avroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor
Ali İhsan Yavuz kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Ali İhsan Yavuz kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti
Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti