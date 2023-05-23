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Kurak Günler filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Kurak Günler oyuncuları kimler?

Kurak Günler filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Kurak Günler oyuncuları kimler?

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül birden kazanan film Kurak Günler Netflix'te yayın hayatına başladı. Daha ilk günden en çok izlenenler arasına giren film hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak edildi. Yanıklar Beldesi'ne görev için giden Savcı Emre'nin başına gelenleri anlatan filmin başrolünde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç var.

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘den 9 ödülü birden kucaklayan film Kurak Günler, Netflix'te yayınlanmaya başladı. Film daha ilk günden büyük ilgi gördü binlerce kişi tarafından seyredilerek TOP 10 listesinin ilk sırasına oturdu. Filmi izleyenler Kurak Günler nerede çekildi, Yanıklar nerede sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.  Emin Alper'in yönetmen koltuğunda olduğu film Kayseri'de çekildi. Yanıklar Belgesi her ne kadar Muğla'ya bağlı bir belde olsa da filmdeki Yanıklar'ın birçok sahnesi Kayseri'de çekildi. Yani Kurak Günler filmindeki Yanıklar, Kayseri'de çekildi. 

Film hakkında kafa karıştıran iki detay var. Aslında Yanıklar Muğla'ya bağlı belde. Fakat Kurak Günler filminin çekildiği Yanıklar Köyü Kayseri'de.  Filmin Kayseri'de çekildiğini anlatan en önemli sahnelerden biri de yöre halkının Savcı Emre'ye Nevzime tatlısı getirmesidir. Nevzime tatlısı Kayseri'ye özgü bir tatlıdır.

Kurak Günler filmi konusu nedir:

Kurak Günler filminin konusu şöyle: Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

Kurak Günler oyuncuları kimler?

Selahattin Paşalı - Emre

Ekin Koç - Murat

Selin Yeninci - Zeynep

Erol Babaoğlu - Şahin

Erdem Şenocak - Kemal

Kazım Sinan Demirer

Hatice Aslan

Ali Seçkiner Alıcı

Onur Gürçay

Nizam Namidar

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