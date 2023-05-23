Yanıklar nerede, nereye bağlı? Kurak Günler nerede çekildi plato mu?

Emin Alper'in yönetmen koltuğuna oturduğu ve 9 ödülü birden kucaladığı filmi Kurak Günler fırtınalar estiriyor, herkes bu filmi konuşuyor. Şu sıralar Netflix'de yayınlanan film en çok izlenenler arasında yerini aldı bile Film Yanıklar Beldesi'nde geçiyor. Kurak Günler ise Kayseri'de çekildi.

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9 ödüllü film Kurak Günler Netflix'te yayınlanmaya başladı. Kısa sürede büyük izlenme oranına ulaşan film TOP 10 listesinde ilk sıraya girdi. Filmi izleyenler birçok soruya yanıt aramaya başladı. Yönetmen Emin Alper'in, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan yeni filmi Kurak Günler hem daha önce işlenmemiş ilginç konusu hem de oyunculukları ile büyük ilgi topladı. Film hakkında en çok merak edilen ise Yanıklar oldu. Kurak Günler filminin geçtiği Yanıklar nerede, gerçekte Yanıklar nereye bağlı?

Film hakkında kafa karıştıran iki detay var. Aslında Yanıklar Muğla'ya bağlı belde. Fakat Kurak Günler filminin çekildiği Yanıklar Köyü Kayseri'de. Filmin Kayseri'de çekildiğini anlatan en önemli sahnelerden biri de yöre halkının Savcı Emre'ye Nevzime tatlısı getirmesidir. Nevzime tatlısı Kayseri'ye özgü bir tatlıdır.

Peki Kurak Günler filminin konusu nedir?

Daha önce birçok savcının görevini tamalamadan çekip gittiği ya da yerini değiştirdiği Yanıklar Beldesine atanan Savcı Emre'nin başına gelenler konu edinir. Yanıklar'da oluşan dev obrukların nedenini anlamak için Yanıklar'a giden Savcı Emre'nin hayatı bir gecede değişir.

"Kurak Günler", bir süredir Kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.

Kurak Günler oyuncuları kimler?

Selahattin Paşalı - Emre

Ekin Koç - Murat

Selin Yeninci - Zeynep

Erol Babaoğlu - Şahin

Erdem Şenocak - Kemal

Kazım Sinan Demirer

Hatice Aslan

Ali Seçkiner Alıcı

Onur Gürçay

Nizam Namidar