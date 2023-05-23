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Ardahan'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ardahan'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

 ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

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Türkiye-Gürcistan sınırındaki Kurtkale köyünün Meşelik mevkisinde devriye görevindeki askeri araç, şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki askerler V.O, M.K.Ç, A.Ş, B.Y. ve B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan askerler, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çıldır, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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