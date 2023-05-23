Ardahan'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.Abone ol
Türkiye-Gürcistan sınırındaki Kurtkale köyünün Meşelik mevkisinde devriye görevindeki askeri araç, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki askerler V.O, M.K.Ç, A.Ş, B.Y. ve B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan askerler, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çıldır, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.