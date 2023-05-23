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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Bolu'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 27,59 gram bonzai, 27,38 gram metamfetamin ve 2,06 gram esrar ele geçirilen şüpheliler C.K. ile H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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