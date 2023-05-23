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Tekirdağ'da otelde misafir edilen depremzedelere hakaret ettiler! Flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da otelde misafir edilen depremzedelere hakaret ettiler! Flaş karar

TEKİRDAĞ'da, misafir edilen depremzedelerin kaldığı otele gelerek kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan P.T. (40) isimli kadın ve M.A. (64) otele giderek misafir edilen depremzedelerle tartıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Depremzedelere hakaret ettikleri iddiasıyla P.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'a geri döndüler

Hakarete uğrayan 2 depremzedenin otelden ayrılarak memleketleri Hatay'a döndükleri öğrenildi.

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