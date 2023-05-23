BIST 4.485
DOLAR 19,85
EURO 21,41
ALTIN 1.250,35
HABER /  EKONOMİ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 21 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Abone ol

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 726 bin 715 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 195 bin 483 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 21 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 472 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 570 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 837 bin 538 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 819 bin 723 metreküp olarak kayıtlara geçti

ÖNCEKİ HABERLER
O imam hakkında Ermeni cemaati de suç duyurusunda bulundu
O imam hakkında Ermeni cemaati de suç duyurusunda bulundu
ING Türkiye'ye IDC'den "Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi" ödülü
ING Türkiye'ye IDC'den "Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi" ödülü
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor
Yanıklar nerede, nereye bağlı? Kurak Günler nerede çekildi plato mu?
Yanıklar nerede, nereye bağlı? Kurak Günler nerede çekildi plato mu?
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Ardahan'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Ardahan'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Hırvatistan'da 13 çocuğa cinsel istismarını itiraf eden rahibin görevine son verildi
Hırvatistan'da 13 çocuğa cinsel istismarını itiraf eden rahibin görevine son verildi
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi
BAE ve Malezya, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yolunda ilerliyor
BAE ve Malezya, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yolunda ilerliyor
Kurak Günler filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Kurak Günler oyuncuları kimler?
Kurak Günler filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Kurak Günler oyuncuları kimler?
CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'artık gerçekleri konuşma vakti' diyerek seçim gecesini anlattı
CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'artık gerçekleri konuşma vakti' diyerek seçim gecesini anlattı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor