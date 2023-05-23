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Sunucu Ebru Baki annesini kaybetti

Sunucu Ebru Baki annesini kaybetti

Sözcü TV'nin sunucusu Ebru Baki'nin bugünkü yayına çıkmama nedeni merak ediliyordu. Baki'nin annesini kaybettiği öğrenildi. Ünlü sunucu annesinin acı haberini "Annem... Ne zor" ifadesiyle paylaştı.

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Ekranların deneyimli ismi Ebru Baki, bir süre Habertürk TV'de Para Gündem programını sunmuştu. Baki, daha sonra Sözcü TV'ye transfer olmuştu. Baki'nin, bugün Sözcü TV ekranlarında yer almaması dikkat çekti.

Ünlü sunucunun ekrana çıkmaması merak edilirken, üzücü bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Ebru Baki annesini kaybetti.

Ebru Baki, acı haberi Twitter hesabından duyurdu. Ünlü spiker, "Annem … Ne zor" yazan bir paylaşım yaptı. Baki, annesinin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip defnedileceğini söyledi. Annesinin vefatını yaptığı paylaşımla duyuran Baki'ye başsağlığı mesajları yağdı.

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