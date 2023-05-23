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CHP'den depremzede seçmeni sandığa taşıma genelgesi

CHP'den depremzede seçmeni sandığa taşıma genelgesi

Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da bulunan depremzede seçmenlerin, kayıtlarının bulunduğu yerlere taşınması için il başkanlıklarına genelge gönderildi

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CHP tarafından Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da bulunan depremzede seçmenlerin, kayıtlarının bulunduğu yerlere taşınması için il başkanlıklarına genelge gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için hazırlıklar sürüyor.

Parti bu kapsamda Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla il başkanlıklarına, depremzede seçmenlerin taşınması için genelge gönderdi.

Genelgede, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde bu illerdeki depremzede seçmenlerin, kayıtlarının bulunduğu yerlere ücretsiz taşınması istendi.

Genelgeye göre, söz konusu illerde yaşayan seçmenler talepte bulunmaları halinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya götürülecek.

Başka illerden gelen listeler dikkate alınmayacak. Talepte bulunan kişilerin deprem bölgesi seçmeni olup olmadıkları da sorgulanacak.

Taşıma işlemleriyle ilgili süreci Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yürütecek.

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