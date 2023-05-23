Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' çıkışı yeniden gündem oldu

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın aylar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu. Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" demişti.

Abone ol

Ata İttifakı'nın ikinci tur kararı merakla beklenirken dün kameraların karşısına geçen Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Ancak Sinan Oğan'ın aday gösteren Vatan Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıklaması bekleniyor.

Mutabakat metnini sundu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün yaptığı açıklamada, "Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek." dedi.

Özdağ, Hatay ziyareti dönüşü Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacaklarını belirtti ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleri tekrar gündem oldu

Siyasette görüşmeler ardı arkasına gelirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar"

Bu gelişmeler Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar." sözlerini akıllara getirdi.

"HDP büyük atılım yapar"

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar."