Radisson ve PPHE Otel Grubu, art'otel markasını büyütme çalışmalarına hız verdi

Radisson Otel Grubu Başkanı Federico J. Gonzalez: - "Mevcut otel portföyünün ve yapımı devam eden otellerin gücünün farkında olarak seçkin yaşam tarzı art'otel markasını portföyümüze eklemekten dolayı heyecan duyuyoruz"

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Radisson Otel Grubu, oteller portföyüne art'otel markasını ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson ve PPHE otel grupları, art'otel markasının büyümesine hız vermek amacıyla PPHE'nin simge haline gelmiş otelleri ve yapımı devam eden tesisleri ile Radisson Otel Grubu'nun güçlü teknoloji ve dağıtım platformlarını, ödül programlarını, ölçeklendirme ve büyüme hedeflerini bir araya getiriyor.



Bu kapsamda Radisson Otel Grubu, tek çatı altındaki her biri birbirinden farklı marka sayısını 10'a çıkardı. Grup ayrıca, marka yelpazesi genelinde sunduğu, seyahatseverlerin kendilerini yerel sanat ve tasarım topluluklarının bir parçası gibi hissetmelerini sağlayan otantik ve ilgi çekici kültürel deneyimlerle ilham veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen PPHE Otel Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Boris Ivesha, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Londra Hoxton, Roma ve Zagreb'deki art'otel projelerimiz ve art'otel London Battersea Power Station'ın kısa süre önceki açılışı hem misafirler hem de otel sahipleri için seçkin bir yaşam tarzı markası olarak cezbedici bir platform sağlıyor. Özenle tasarlanmış simgesel otelleri merkezine alan art'otel markası altındaki otellerin her biri bir sanatçının imzasını taşıyor ve özel sergilere, etkinliklere ve lansmanlara odaklanmanın yanı sıra mükemmel hizmeti ve popüler restoran ve barları birlikte sunuyor. Radisson Otel Grubu ile 20 yıllık ortaklığımızı temel alarak art'otel'i büyütmeyi hedeflediğimiz pazarlarda teknoloji platformlarına, güçlü ödül programlarına ve geliştirme uzmanlığına erişmemizi sağlayacak bir iş birliğine gitmekten dolayı heyecanlıyız."

Radisson Otel Grubu Başkanı Federico J. Gonzalez de tüm tekliflerinin belli bir ölçüde yaşam tarzı unsurları içerdiğini belirterek, "Mevcut otel portföyünün ve yapımı devam eden otellerin gücünün farkında olarak seçkin yaşam tarzı art'otel markasını portföyümüze eklemekten dolayı heyecan duyuyoruz. Güçlü dağıtım ve destek altyapımızdan yararlanarak markanın potansiyelini açığa çıkarmayı ve markayı dünyanın en üst düzey pazarlarında büyütmeyi amaçlıyoruz. Bununla ilgili olarak otel sahiplerimize ve konuklarımıza sunduğumuz fırsat ve olanakları artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Radisson Otel Grubu seyahatseverlere farklı alternatifler sunuyor



Hotels.com verilerine dayalı olarak yapılan son araştırmalar, yaşam tarzı konseptinin sadece lüks segmentle sınırlı olmadığını gösteriyor.



Seyahatseverler otel ararken lüks alternatiflere göz atıyor olsa da deneyimlerinden ve deneyimsel seyahat tecrübelerinden yola çıkarak rezervasyon sırasında uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor.



Radisson Otel Grubu ile gezginler lüks yaşam tarzı markası Radisson Collection, seçkin üst kalite yaşam tarzı segmentinde art'otel, üst kalite yaşam tarzı segmentinde Radisson RED ve orta ölçekli kentsel tasarım segmentinde prizeotel ile yaşam tarzı markalarını deneyimliyor.

Radisson Otel Grubu'nun sunduğu alternatiflere göre, Radisson Collection, sanatçılarla iş birlikleri yoluyla sanatı odağına alan ve etkileyici lokasyonlarda bulunan simgesel otellerden oluşan lüks bir yaşam tarzı sunuyor.



Tüm Radisson Collection otelleri bulunduğu lokasyonu yansıtan ve çağdaş yaşamın bir örneğini sunan özgün bir karaktere ve özel bir tasarıma sahip ve yemek, fitness, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik alanlarında sıra dışı deneyimler sunuyor.



Son dönemde Milano, Vilnius, Bilbao, Riyad ve Pula'da açılışı yapılan simgesel otellerle birlikte Radisson Collection markası altında hizmet veren ve yapımı devam eden 50'den fazla otel bulunuyor.

Art'otel ise her biri farklı bir sanatçıdan ilham alan, en ilginç şehirlerin en yaratıcı bölgelerinde kültürel, gastronomik ve sosyal bir merkez oluşturan misafirperver ve yardımsever ekip üyeleri ile hizmet veriyor.

Verilen bilgiye göre, Radisson RED, geleneksel otel hizmetlerine eğlenceli bir dokunuşu temsil eden (üst kalite) lüks bir otel markası. Konukların ihtiyaçlarına göre tasarlanan Radisson RED otelleri, misafirlere hiçbir zahmete girmeden hem iş seyahatleri hem de tatil yapmaları için sayısız fırsat sunuyor.​​​​​​​



Radisson RED portföyü, Phuket, Liverpool, Madrid, Gdansk, Oslo, Huddersfield ve Belgrad'da yeni açılan ve anlaşma imzalanan otellerle birlikte, şu anda hizmet veren ve yapımı devam eden 70 otelden oluşuyor.

prizeotel, orta ölçekli bir yaşam tarzı oteli markası. Şu anda hizmet veren ve yapımı devam eden yaklaşık 20 otelden oluşan prizeotel markası, beş yıl içinde başta İngiltere ve İrlanda olmak üzere seçili Avrupa ülkelerindeki varlığını genişletmeyi amaçlıyor. Marka portföyüne son eklenen şehirler arasında Bonn, Viyana, Münster, Osnabrück ve Dublin yer alıyor.