Kurak Günler Pekmez kimdir, kim oynuyor? Gerçek adı nedir?

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan film Kurak Günler, Netflix'te yayınlanmaya başladı. Kısa sürede TOP10 listesine yerleşene film hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile alkış topladı. Peki Kurak Günler filminde akli melekeleri yerinde olmayan Pekmez karakterine kim hayat veriyor. Gerçek adı nedir?

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9 ödüllü film Kurak Günler Netflix'te yayınlanmaya başladı. Kısa sürede büyük izlenme oranına ulaşan film TOP 10 listesinde ilk sıraya girdi. Filmi izleyenler birçok soruya yanıt aramaya başladı. Yönetmen Emin Alper'in, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan yeni filmi Kurak Günler hem daha önce işlenmemiş ilginç konusu hem de oyunculukları ile büyük ilgi topladı. Peki filmde Pekmez karakterine kim hayat veriyor, genç oyunvu Eylül Ersöz kimdir?

İlk dizisi Gülperi olaran Eylül Ersöz son olarak Yürek Çıkmaz dizisindeki performansı ile büyük beğeni topladı. Eylül Ersöz 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde rol almıştır. Yetiş Zeynep ve Hekimoğlu dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndaki rolüyle adından söz ettirmektedir. Eylül Ersöz, 1,61 boyunda 47 kilo ağırlığındadır.

Kurak Günler filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Ersöz

Kurak Günler nerede çekildi?

Filmi, Kayseri'nin bir kasabasında çektiklerini anlatan yönetmen Emin Alper, "Süre az olunca bazı sahneleri nasıl çektiğimi bilmiyorum, oyuncularımızla uzun süre prova yaptık. Hepsi çok güzel işler çıkardı. Savcının kendini keşfetmeye ihtiyacı vardı, hikaye bunun üzerine kuruldu ve çekildi." demişti.

ALTIN PORTAKAL'DA 9 ÖDÜL

Kurak Günler Altın Portakal'da 9 kategoride ödül almıştı:

En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler

En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper

Film -Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler