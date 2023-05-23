Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu 'kayyum' pazarlığı yapıyor! Bay Kemal evet diyecek mi?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceklerini açıklamayı sürekli ertelerken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam bir kez daha pazarlık masasına oturacak. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, masada dönen pazarlığı yazdı. Alçı, "Özdağ, HDP’li belediyelere kayyum uygulanmasına devam edilmesini istiyor; Kılıçdaroğlu reddediyor" iddiasında bulundu.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda kendisine destek vermek için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP’li belediyelere kayyum uygulanmasına devam edilmesini istediğini, CHP liderinin bu talebi reddettiğini belirtti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Alçı, "Ümit Özdağ, HDP’li belediyelere kayyum uygulanmasına devam edilmesini -2024 seçimlerinden sonra da- istiyor" yazdı.

Destek için faşizan talep...

"Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklama şartı olarak HDP’li belediyelere kayyum olayının protokole bağlanmasını istiyor" diyen Alçı, "Kemal Bey de haklı olarak bu faşizan talebi reddediyor" ifadelerini kullandı.