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Ameliyat için İzmir'e gelmişti! Feci şekide can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ameliyat için İzmir'e gelmişti! Feci şekide can verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde dairesinde çıkan yangın esnasında balkonda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, yangın apartmanın birinci katında bulunan bir dairede çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çıkan yangında Alman uyruklu Adle Hammude (59) adlı kadının yangın esnasında içeride olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

İzmir'e misafir olarak gelmiş

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden kadının, kısa bir süre önce mide küçültme ameliyatı için İzmir'e geldiği ve bir süredir kardeşine ait dairede kaldığı öğrenildi. Evde çıkan yangının sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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