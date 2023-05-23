Bayrampaşa’da işçilerin tuvalet kavgası cinayetle bitti

BAYRAMPAŞA'da bir tekstil atölyesinde gündelik işçi olarak çalışan Ahmet A.(32) ile Salih Sıbaka (28) arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temizliği yüzünden tartışma çıktı. Elinde bıçakla içeri giren Ahmet A., Salih Sıbaka’yı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, 20 Mayıs 2023 günü sabah saaatlerinde Bayrampaşa Terazidere mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesinde çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbaka arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temiz bırakılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada iş yerinde kavgaya tutuşan ikiliyi diğer çalışanlar ayırdı. Dışarı çıkan ve 5 dakika sonra elinde bıçakla tekrar atölyeye dönen Ahmet A., Salih Sıbaka’ya defalarca bıçak salladı. Araya giren bir kişi de bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sıbaka hayatını kaybederken diğer yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda görgü tanıkları ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliği tespit edilip peşine düşüldü. Olay yerinde bulunan bıçakta muhafaza altına alındı. 6 adet polise geliş kaydı olan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atölyede meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kavga anları iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden Ahmet A., ile Salih Sıbaka arasındaki kavgayı diğer çalışanlarının ayırmaya çalıştığı görülüyor.