BIST 4.485
DOLAR 19,85
EURO 21,41
ALTIN 1.250,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bayrampaşa’da işçilerin tuvalet kavgası cinayetle bitti

Bayrampaşa’da işçilerin tuvalet kavgası cinayetle bitti

BAYRAMPAŞA'da bir tekstil atölyesinde gündelik işçi olarak çalışan Ahmet A.(32) ile Salih Sıbaka (28) arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temizliği yüzünden tartışma çıktı. Elinde bıçakla içeri giren Ahmet A., Salih Sıbaka’yı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

Olay, 20 Mayıs 2023 günü sabah saaatlerinde Bayrampaşa Terazidere mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesinde çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbaka arasında ortak kullanım alanı olan tuvaletin temiz bırakılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada iş yerinde kavgaya tutuşan ikiliyi diğer çalışanlar ayırdı. Dışarı çıkan ve 5 dakika sonra elinde bıçakla tekrar atölyeye dönen Ahmet A., Salih Sıbaka’ya defalarca bıçak salladı. Araya giren bir kişi de bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sıbaka hayatını kaybederken diğer yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda görgü tanıkları ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliği tespit edilip peşine düşüldü. Olay yerinde bulunan bıçakta muhafaza altına alındı. 6 adet polise geliş kaydı olan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atölyede meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kavga anları iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden Ahmet A., ile Salih Sıbaka arasındaki kavgayı diğer çalışanlarının ayırmaya çalıştığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'daki 5. Küresel LNG Forumu
Almanya'daki 5. Küresel LNG Forumu
Muhammed Nur Nahya aslen nereli, kaç yaşında? Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya kimdir?
Muhammed Nur Nahya aslen nereli, kaç yaşında? Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya kimdir?
Tekfen İnşaat, Romanya'da 252 milyon dolarlık ihale kazandı
Tekfen İnşaat, Romanya'da 252 milyon dolarlık ihale kazandı
Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Radisson ve PPHE Otel Grubu, art'otel markasını büyütme çalışmalarına hız verdi
Radisson ve PPHE Otel Grubu, art'otel markasını büyütme çalışmalarına hız verdi
Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu 'kayyum' pazarlığı yapıyor! Bay Kemal evet diyecek mi?
Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu 'kayyum' pazarlığı yapıyor! Bay Kemal evet diyecek mi?
Üniversite öğrencisi Merve nerede? 4 gündür haber alınamıyor! Genç kızın bıraktığı tek iz...
Üniversite öğrencisi Merve nerede? 4 gündür haber alınamıyor! Genç kızın bıraktığı tek iz...
Hepsiburada, Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk e-ticaret şirketi oldu
Hepsiburada, Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk e-ticaret şirketi oldu
Kurak Günler Pekmez kimdir, kim oynuyor? Gerçek adı nedir?
Kurak Günler Pekmez kimdir, kim oynuyor? Gerçek adı nedir?
Bakan Fatih Dönmez Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını açıkladı
Bakan Fatih Dönmez Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını açıkladı
Anadolu Efes'in basketbol yaz kampı kayıtları başladı
Anadolu Efes'in basketbol yaz kampı kayıtları başladı
CHP'den depremzede seçmeni sandığa taşıma genelgesi
CHP'den depremzede seçmeni sandığa taşıma genelgesi