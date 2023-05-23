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Muhammed Nur Nahya aslen nereli, kaç yaşında? Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya kimdir?

Muhammed Nur Nahya aslen nereli, kaç yaşında? Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini birebir taklit ederek fenomen olan Muhammed Nur Nahya, özellikle son videosu ile yeniden gündem oldu. Her geçen gün kitlesini daha da genişleten Muhammed Nur Nahya aslen Şanlıurfalı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü mezunu olan Muhammed Nur Nahya'nın tiktok hesabı ise “@nahyabey”

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Kimi tercih edeceği merakla beklenen Sinan Oğan tercihi Cumhur İttifakı'nda yana kullandı ve Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Büyük yankı bulan bu gelişmenin ardından Erdoğan'ın taklitini birebir yapan Muhammed Nur Nahya'nın videosu günün konusu oldu. Erdğoğan'ın sesini taklit ederek kısa sürede fenomen olan Muhammed Nur Nahya'nın hayatı da merak konusu oldu. Muhammed Nur Nahya aslen Şanlıurfalı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü mezunu olan Muhammed Nur Nahya'nın tiktok hesabı ise “@nahyabey” 

Sinan Oğan videosu olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla gündem olan fenomen Muhammed Nur Nahya, Oğan ile ilgili bir video çekti. Gündem olan videoda Nahya şunları ifade etti:

"Alo Sinan, kurt bakışlım. Nasıl gidiyor, görüşemiyoruz. Şimdi Devlet Bey ile konuştuk. Seçim sonrası, şöyle 2-3 günlüğüne tatil ayarlıyayalım. Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik. Ümit'e söyle bize şu Zafer turizmden yer ayarlasın."

Muhammed Nur Nahya kimdir?

Şanlıurfa'lı olan Muhammed Nur Nahya, Tiktok'ta taklit videoları çekmektedir. Muhammed Nur Nahya Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü mezunu. Nahya, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada mizah ve eğlence için videoları çektiğini belirtti. Muhammed Nur Nahya’nın Tiktok hesabı “@nahyabey” kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır.

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