Eylül Ersöz kaç yaşında, kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan film Kurak Günler, Netflix'te yayınlanmaya başladı. Daha ilk günden büyük ses getiren filmin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Özellikle filmde Pekmez rolüne hayat veren oyuncu seyirci tarafından araştırılıyor. Kurak Günler filminde Pekmez'e Eylül Ersöz hayat veriyor.

Abone ol

Emin Alper'in yönetmen koltuğuna oturduğu film Kurak Günler Netflix'te şu sıralar fırtınalar estiriyor. Yanıklar Beldesi'ne giden Savcı Emre'nin ilginç hikayesini anlatan Kurak Günler de dikkat çeken oyunculardan biri de Pekmez oldu. Akli melekeleri yerinde olmayan Pekmez karakterine güzel oyuncu Eylül Ersöz hayat veriyor. Filmde müzik seslerini duyarak avukat olan Şahin Bey'in evine gelen ve sonrasında tecavüze uğrayan akli melekeleri yerinde olmayan Pekmez karakterine genç oyuncu Eylül Ersöz hayat veriyor. Peki kimdir Eylül Ersöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Eylül Ersöz filmin başarısının ardından uzun bir teşekkür yazısı paylaştı

Çıktığım bu yolda saçlarımı çamura batırmaktan günlerce saçlarımı yıkamayıp bundan haz aldığım, yaşadığı duyguları, zorlukları kendinin bile farkında olmadığı mücadeleyi vermekten gurur duyduğum Pekmezi canlandırırken, bana kocaman alan açan sürekli usanmadan anlatan canım @em_alper iyi ki var. Setimizin baş tacı kadını @damlakirkali Yapımcılarım baştan beri her anımıza ortak her şeyimize koşan @akbalirem @nadir_operli nasıl güzel kalplisiniz🌹

Bu muhteşem castı yapan canımm insanlar @ezgibaltas @berfin_eliif @cemrandir

Güzel kalbiyle,yeteneğiyle,ruhuyla hep güvende hissetmemi sağlayan @selahattinpasali ✨ Beraber oynamaktan büyük haz aldığım bana bu yolda abilik yapan, oyun alanımı daha geniş kılan @senocakerdem @babaogluerol ☘️ Benim güzel ruhlu canımın içi @aliseckineralici , Filmdeki iki kadından bir diğeri güzeller güzelim bana ilham veren @selinyeninci , karakterimi daha iyi hissetmemi sağlayan canımın içi @esmaekeskin @oykuersoy @azizz_celikk , hepiniz iyi ki çıktınız karşıma. Hepinizi çok seviyorum hayatımı değiştirdiniz.

Ve güzeller güzeli annem iyi ki benim annemsin hep yanımda,hep arkamda olduğunu bilmek nasıl güzel bi his bilemezsin seni çok seviyorum sen olmasan hiç bir şey bu kadar kolay olmazdı. @ardeyl_angpek

19 Mayıs’da @netflixturkiye ‘ de sizlerleyiz çingenem yarın orada olucak öperiiim🤍🌻🌹 @burningdaysmovie @eminalperofficial

Not; unuttuğum biri varsa affola🙏🏻🧡

Eylül Ersöz kimdir?

İlk dizisi Gülperi olaran Eylül Ersöz son olarak Yürek Çıkmaz dizisindeki performansı ile büyük beğeni topladı. Eylül Ersöz 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde rol almıştır. Yetiş Zeynep ve Hekimoğlu dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndaki rolüyle adından söz ettirmektedir. Eylül Ersöz, 1,61 boyunda 47 kilo ağırlığındadır.