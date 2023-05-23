Alternatif Bank, GastroClub üyeliği ile müşterilerine mayısta da kazandırmaya devam ediyor

Alternatif Bank, GastroClub'la gerçekleştirdiği iş birliğiyle mayıs ayında da birbirinden avantajlı fırsatları müşterilerine sunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, GastroClub üyeliği ile müşterilerine mayıs ayında da kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Alternatif Bank Mobil kullanıcıları, bankanın mobil uygulaması üzerinden GastroClub üyeliğini kolayca başlatarak 25 şehirde 1.000'den fazla restoranda indirim ve ikramların yanında, akaryakıt, e-ticaret, paket servis, süpermarket, kuru temizleme ve giyim gibi hayatın her alanında yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yaparak banka müşterisi olmanın farkını yaşıyor.

GastroClub üyesi Alternatif Bank müşterileri, mayıs ayı kampanyası kapsamında, CarrefourSA'da her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 değerinde nakit iade, Aytemiz istasyonlarından yapacakları akaryakıt harcamalarında da yüzde 3 indirim fırsatından yararlanıyor.



Müşterilere ayrıca, Macrocenter online alışverişlerinde yüzde 10, Servet Şekerleme’de yüzde 25, Pişir'de yüzde 20, Malatya Pazarı Palancı'da yüzde 15 ve Pastacıdan'da 75 TL indirim sunuluyor.

Alternatif Bank müşterilerinin hayatına değer katan GastroClub üyeliği kapsamındaki diğer tüm indirim, kampanya ve ayrıcalıkların detaylarına bankanın mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.