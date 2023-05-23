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Takıntılı olduğu kadının yüzüne kezzap fırlattı! O saldırgan için karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Takıntılı olduğu kadının yüzüne kezzap fırlattı! O saldırgan için karar verildi

Ankara’da Mesut C., takıntılı olduğu iddia edilen iş arkadaşı G.T.’ye arkadaşlık teklifini kabul etmediği için kezzapla saldırdı. Yüzünde ve bedeninin çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Keçiören’de 17 Mayıs’ta meydana gelen olayda iddialara göre, Mesut C., medikal şirketinde çalışan iş arkadaşı G.T.’yi takip etti. G.T.’nin otomobilinin önünü kesen Mesut C., araç içerisine girerek G.T.’ye arkadaşlık teklif etti. Talebinin olumsuz karşılanması üzerine Mesut C. şişe içerisindeki kezzabı G.T.’ye fırlatarak kaçtı. Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan G.T.’ye ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Talihsiz kadın, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Sinirlerime hakim olamadım"

G.T.’ye takıntılı olduğu öğrenilen ve kaçarak kayıplara karışan saldırgan Mesut C. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mesut C. ifadesinde G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. Saldırgan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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