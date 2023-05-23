Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya mitinginde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya konteyner kentte depremzedelere sesleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap ediyor:

Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı kürt türk alevi sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi.

Malatya milletin adamına sahip çıktı

Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur ittifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi.

Durmak yok yola devam dediniz

14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün, durmak yok yola devam dediniz. 28 Mayıs'ta bu duruşu daha güçlü sergilemeye hazır mıyız. Eserler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz.

15 Seçim 15 mağlubiyet

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Biz onu SSK'nın başında olduğu dönemden biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 Seçim 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleri ile millete parmak sallayanlar derslerini alsın, diyeceksiniz. İnşallah sandıkları patlatacaksınız.