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Hablemitoğlu davasında sanıklar tahliye edilmişti! Sıcak gelişme...

Hablemitoğlu davasında sanıklar tahliye edilmişti! Sıcak gelişme...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliye itirazı reddedildi.

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Savcılığın, sanıkların yeniden tutuklanmalarına yönelik itirazının Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya üst mahkemeye gönderildi. İncelemesini tamamlayan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliye edilmesini yerinde bulurken, savcılığın sanıkların yeniden tutuklanmaları talebini reddetti.

Tutukluluğun ön koşulunun kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması olduğuna işaret edilen kararda, “Mevcut durum itibariyle tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı ve hak mahrumiyetlerine neden olabileceği hususları gerekçe gösterilerek sanıklar Göktaş, Altaylı, Emek, Mumcuoğlu, Köstem ve Bozkır hakkında verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı anlaşıldığından cumhuriyet savcısının itirazının reddine karar verilmiştir" denildi.

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