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Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı

Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Muhalefet lideri tabii sandıktan umduğunu bulamadığı için 'Acaba sağ, milliyetçi oylarını alabilir miyim?' diye söylem değiştirdi ama iş işten geçti. Çünkü tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı mı, kırdı ama o virajı alamayacak, arabayı şarampole devirecek inşallah." dedi.

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Dönmez, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yerleşkesindeki konferans salonunda mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dönmez, Türkiye tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Dönmez, petrol arama faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz başkaları gibi 3-5 oy uğruna onlarla görüşmüyoruz. Ne bölücülerle ne darbecilerle bir temasımız yok. Bizim tek temas noktamız halkımız, milletimiz, sizlersiniz. Biz onlar gibi başkalarından talimat almıyoruz. Bize tek talimat verecek olan kişiler sizlersiniz. Buraya da biz talimatlarınızı almak için geldik. Gücümüz, nefesimiz yettiğince bu hizmetleri yapacağız. Şimdi muhalefet lideri tabii sandıktan umduğunu bulamadığı için 'Acaba sağ, milliyetçi oylarını alabilir miyim?' diye söylem değiştirdi ama iş işten geçti. Çünkü tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı mı, kırdı ama o virajı alamayacak, arabayı şarampole devirecek inşallah. Az kaldı, 3 gün sonra."

Toplantıya, Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ile çok sayıda kişi katıldı.

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