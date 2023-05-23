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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat açıklaması

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat açıklaması

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ramazanda başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulamasının büyük ilgi gördüğü ve Tarım Kredi Grubu'nun hem üreticilerin hem de tüketicilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

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Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bolluk ve bereket ayı olan ramazan öncesinde vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan ve ramazan ayı boyunca devam eden, bu ayın bereketinin sürmesi için uzatılan sabit fiyat kampanyasının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Süt ve süt ürünleri kategorisinde ürün gruplarında yüzde 15'e, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde yüzde 110'lara varan tonaj artışları olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Peynir kategorisinde bazı taze beyaz peynirlerde bu artış oranı yüzde 90'ları buldu. Kaşar peyniri kategorisinde Tarım Kredi markalı kaşar peyniri başta olmak üzere satışlarımız yüzde 150'lerin üzerine çıktı. Kişisel bakım ürünleri kategorisinde tonaj artışımız yüzde 44'e yaklaştı. Kolonya, sıvı, katı sabun, krem gibi ürünlerde ise bu oran yüzde 90'lara ulaştı. Kağıt ürünleri kategorisinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete gibi ürünlerde yüzde 22,4'lük tonaj artışı sağlandı. Kağıt havluda bu oran yüzde 90'ı buldu. Temizlik ürünleri kategorisinde yüzde 15'e yaklaşan tonaj artışı sağlanırken yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde bu oran yüzde 60'ın üzerine çıktı. Tarım Kredi Grubu olarak hem üreticilerimizin hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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