BIST 4.471
DOLAR 19,86
EURO 21,40
ALTIN 1.257,49
HABER /  GÜNCEL

YSK, yurt dışı oylardaki son rakamları açıkladı!

YSK, yurt dışı oylardaki son rakamları açıkladı!

YSK, “Saat 18.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 647 bin 987 olmuştur.” açıklamasında bulundu.

Abone ol

YSK, “Saat 18.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 647 bin 987 olmuştur.” dedi.

Rekor katılım!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 585 bin 334'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
HÜDA-PAR, Akşener'in sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu
HÜDA-PAR, Akşener'in sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat açıklaması
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat açıklaması
Depremzede 1836 çocuk ailelerine teslim edildi
Depremzede 1836 çocuk ailelerine teslim edildi
AK Parti'den Ümit Özdağ ve Sinan Oğan açıklaması
AK Parti'den Ümit Özdağ ve Sinan Oğan açıklaması
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 22-23 Mayıs alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 22-23 Mayıs alış-satış rakamları
Hablemitoğlu davasında sanıklar tahliye edilmişti! Sıcak gelişme...
Hablemitoğlu davasında sanıklar tahliye edilmişti! Sıcak gelişme...
Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı
Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı
Fuat Oktay'dan Ümit Özdağ'a 'cehennemin kapıları' yanıtı
Fuat Oktay'dan Ümit Özdağ'a 'cehennemin kapıları' yanıtı
Aile dizisi Soykanların çiftlik evi nerede? Aile dizisi nerede çekiliyor?
Aile dizisi Soykanların çiftlik evi nerede? Aile dizisi nerede çekiliyor?
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdi! Flaş Samet Akaydin kararı
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdi! Flaş Samet Akaydin kararı
Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı
Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı
Mersin'de uygulanan 'Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi' mahallenin çehresini değiştirdi
Mersin'de uygulanan 'Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi' mahallenin çehresini değiştirdi