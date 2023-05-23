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Juventus'un cezası Türk takımlarının işini kolaylaştırdı

Juventus'un cezası Türk takımlarının işini kolaylaştırdı

İtalya'da Juventus'un puanları yeniden silindi. Siyah beyazlılara verilen ceza Süper Lig ekiplerine yaradı.

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Mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılan Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Cezasını bu sezon çekecek olan Juventus, bu kararla birlikte 7. sıraya geriledi. Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi.

Juventus'un 7. sıraya gerilemesiyle Serie A'da sıralama Napoli, Lazio, Inter, Milan ve Atalanta şeklinde oldu. 

Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne bir eleme turu daha az oynayabilmesi için bu sezonun Devler Ligi finalisti Inter'in şampiyon olması ya da kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor.

Juventus'a ceza verilmesiyle Serie A'da 66 puanla üçüncü sıraya yükselen Inter'in gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali arttı. Bu da Süper Lig'de şampiyon olacak Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne bir eleme daha az oynaması anlamına geliyor. 

Inter, Serie A'nın 37. haftasında Atalanta, 38. haftasında ise Torino ile karşılaşacak. Inter, Atalanta maçında en az 1 puan alması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması halinde Süper Lig'de ipi göğüsleyen takım sezonu 11 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu maçıyla açacak. 

Inter'in Serie A'yı ilk dörtte bitirmesi ve finali kaybetmesi halinde Süper Lig şampiyonu 25-26 Temmuz'da oynanacak 2. eleme turu ile başlayacak.

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