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Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü.

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Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı tır Bozalan mevkisinde karşı şeride geçerek Hasan Çetinkaya (35) idaresindeki 46 P 7454 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır otomobili altına alarak yol kenarına sürükledi, daha sonra şarampole devrildi. Otomobil ise yol kenarında kaldı.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Çetinkaya, eşi Ümmü (31), kızları İkra (6) ve İdil'in (3) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü Börekci Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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