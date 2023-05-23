Jorge Jesus'tan çağrı: Yarın herkes Kadıköy'e

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak olan Sivasspor maçı için taraftarları Kadıköy'e çağırdı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında yarın en kritik sınavlarından birine çıkacak. Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u konuk edecek olan Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'tan taraftarlara çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jorge Jesus, Fenerbahçelileri Kadıköy'e davet etti. Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini kullandı. Jesus'un yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi çekti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, yarın Türkiye Kupası'nda final biletini kapmak için mücadele edecek. Söz konusu maç saat 20:30'da başlayacak.