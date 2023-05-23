BIST 4.471
DOLAR 19,85
EURO 21,40
ALTIN 1.260,74
HABER /  SPOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'ı devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'ı devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı.

Abone ol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Potanın Perileri mücadeleden 90-75'lik skorla galip ayrıldı.

İlk yarı çekişmeli geçti

Karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, Stamolamprou, Fasoula ve Bosgana'nın basketleriyle ilk periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

Milliler, 15 sayı farkla kazandı

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Özer: Kreşlerden seneye para alınmayacak
Mahmut Özer: Kreşlerden seneye para alınmayacak
Muharrem İnce'nin paylaşımı Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek
Muharrem İnce'nin paylaşımı Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek
Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var
Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var
Jorge Jesus'tan çağrı: Yarın herkes Kadıköy'e
Jorge Jesus'tan çağrı: Yarın herkes Kadıköy'e
LeBron James'ten emeklilik sinyali
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Enner Valencia'nın menajerinden açıklama
Enner Valencia'nın menajerinden açıklama
Zafer Partisi'nden Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklaması
Zafer Partisi'nden Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'in desteği hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'in desteği hayırlı olsun
Juventus'un cezası Türk takımlarının işini kolaylaştırdı
Juventus'un cezası Türk takımlarının işini kolaylaştırdı
Devlet Bahçeli: Koalisyonlar hiçbir sorunu çözemedi
Devlet Bahçeli: Koalisyonlar hiçbir sorunu çözemedi