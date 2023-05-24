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2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı! 3 yıl böyle olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı! 3 yıl böyle olacak

FRANSA'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı. Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

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