BIST 4.471
DOLAR 19,86
EURO 21,37
ALTIN 1.260,89
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler

Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında kendisini terörle ilişkilendiren video ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin konuşmasından dakikalar sonra paylaşım yapan Erdoğan, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na destek istediğini belirten bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında kendisini terörle ilişkilendiren video ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

"Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin?"

Kılıçdaroğlu, "Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapılabilir. Allah'a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Yalan, iftira, karalamalar üzerine aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. İnsanda biraz ahlak, erdem olmaz mı? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin? Sen Cumhurbaşkanısın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı konuşmadan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na destek istediğini söyledi.

Erdoğan'dan ses getirecek paylaşım

Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımının devamı şöyle:

"Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

"Terör illetinden milletimizi kurtaracağız"

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek"

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! "Lig bitiyor sıra kimde?"
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! "Lig bitiyor sıra kimde?"
Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye geçti
Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'ı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'ı devirdi
Mahmut Özer: Kreşlerden seneye para alınmayacak
Mahmut Özer: Kreşlerden seneye para alınmayacak
Muharrem İnce'nin paylaşımı Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek
Muharrem İnce'nin paylaşımı Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek
Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Denizli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var
Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize taahhüt ettiği şeyler var
Jorge Jesus'tan çağrı: Yarın herkes Kadıköy'e
Jorge Jesus'tan çağrı: Yarın herkes Kadıköy'e
LeBron James'ten emeklilik sinyali
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Enner Valencia'nın menajerinden açıklama
Enner Valencia'nın menajerinden açıklama
Zafer Partisi'nden Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklaması
Zafer Partisi'nden Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklaması