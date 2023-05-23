Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler

Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında kendisini terörle ilişkilendiren video ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin konuşmasından dakikalar sonra paylaşım yapan Erdoğan, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na destek istediğini belirten bir paylaşım yaptı.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında kendisini terörle ilişkilendiren video ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

"Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin?"

Kılıçdaroğlu, "Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapılabilir. Allah'a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Yalan, iftira, karalamalar üzerine aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. İnsanda biraz ahlak, erdem olmaz mı? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin? Sen Cumhurbaşkanısın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı konuşmadan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na destek istediğini söyledi.

Erdoğan'dan ses getirecek paylaşım

Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımının devamı şöyle:

"Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

"Terör illetinden milletimizi kurtaracağız"

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek"