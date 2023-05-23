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Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! "Lig bitiyor sıra kimde?"

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! "Lig bitiyor sıra kimde?"

Beşiktaş, Şenol Güneş'i, taraftarı ve kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk eden Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçı sonrası TFF, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Siyah beyazlılar, Federasyon'un bu kararına tepki gösterdi ve "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" paylaşımını yaptı.

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