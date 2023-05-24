5 yaşındaki Türk depremzede çocuk Hollanda'da tek başına bulundu! Anne babası Türkiye'de

HOLLANDA'da depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yapayalnız halde bulundu. Çocuğun, bir sığınma merkezine gönderildiği bildirildi. Tek kelime Hollandaca bilmeyen çocuğun ülkeye nasıl geldiği araştırılıyor.

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Hollanda’nın güneyindeki Maastricht kentinde, depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yapayalnız halde bulundu. Tek kelime Hollandaca bilmeyen çocuğun ülkeye nasıl geldiği araştırılıyor.

Emniyet'in Instagram hesabından paylaşıldı

Maastricht polisinin Instagram hesabından “Büyük şehirde tek başına” başlığıyla yapılan açıklamada, 5 yaşındaki bir Türk çocuğunun şehir merkezinde yalnız başına dolaşırken bulunduğu belirtildi.

Önce şeker alındı, sonra karnı doyuruldu

Türkçe konuşan ve hiç Flemenkçe bilmeyen çocuğa, polis tarafından bir şekerci dükkanından şekerleme alındı ve daha sonra karakola götürüldü. Karakolda yemek ve dondurma ikram edilen çocuk, Türkçe bilen bir polisle sohbet etti.

Annem babam Türkiye'de yaralı...

Türkiye’den geldiğini anlatan çocuk, anne ve babasının ülkelerinde olduğunu, ikisinin de 6 Şubat’taki depremde yaralandığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuğun, bir sığınma merkezine gönderildiği bildirildi.

Hollanda'ya nasıl gittiğini anlatmadı

5 yaşındaki çocuğun Hollanda’ya nasıl geldiği konusunda bilgi verilmedi. Hollanda makamlarının bu konuyu araştırdığı belirtildi.