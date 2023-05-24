EYT'lilere çifte müjde! Hem ikramiye hem de refah payı alacaklar

EYT'liler, 28 Haziran'dan önce hem Kurban hem de Ramazan bayramı ikramiyesini birlikte alacak. Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı kamedeli zam olarak eklenecek.

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Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayan EYT düzenlemesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyon kişinin faydalanması beklenen EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik başvuruları devam ederken maaş düğümü çözülmeye başlandı.

Birçok EYT'li vatandaşa emekli maaşları bağlanırken, henüz maaşını alamamış olanlar içinse 'çifte bayram ikramiyesi' açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

28 Haziran'dan önce 4 bin TL çifte ikramiye

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor. İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.

Aylık işlemleri gecikenler toplamda 4 bin liralık Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerini birlikte alacak.

EYT'li refah payı da alacak

EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

SSK'lılar başı çekiyor

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı.