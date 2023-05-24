Kerem Kınık Kızılay Başkanlığı'nı bıraktı ama 11 şirketin başkanlığını bırakmadı! Aldığı maaşa bak...

Kahramanmaraş depreminin ardından çadır satışı skandalı sonrası 96 gün istifa çağrılarına direnen Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çadır satışı beni gerçekten üzdü" sözlerinin ardından istifa etmişti. Kızılay Başkanlığı'nı bırakan Kerem Kınık'ın, Kızılay'ın 11 şirketinde halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı ve maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz' sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkan ve tepkilere 96 gün direnip istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, kuruma ait şirketlerdeki başkanlık görevlerini bırakmadığı belirlendi.

Kızılay Çadır'ın hala başkanı...

Sözcü'nün haberine göre, 12 Mayıs 2023'te istifasını veren Kerem Kınık, halen Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Kızılay İçecek, Kızılay Çadır gibi 11 şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin 11'i Kızılay bünyesindeki şirketler ve bunlar da şöyle:

Kerem Kınık hangi şirketlerin başında?

■ Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

■ Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

■ Kızılay Sağlık A.Ş.

■ Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

■ Kızılay Sistem Yapı A.Ş.

■ Kızılay Bakım A.Ş.

■ Kızılay Lojistik A.Ş.

■ Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret A.Ş.

Şirketlerden aylık 280 bin TL maaş alıyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden maaş almadığını ve gönüllü olarak orada bulunduğunu açıklamıştı. Aynı Kerem Kınık, yıllar önce Habertürk canlı yayınında "Kızılay şirketlerinden huzur hakkı adı altında 3 asgari ücret karşılığı aldığını" itiraf etmişti. Böylece Kerem Kınık'ın Kızılay'ın 11 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaparak aylım 28 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.