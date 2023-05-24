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Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! İşte iki lider arasındaki 7 maddelik anlaşma

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! İşte iki lider arasındaki 7 maddelik anlaşma

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın 7 maddelik bir anlaşma yaptıkları ve bugün saat 11:00'de o anlaşmayı kamuoyuna birlikte açıklayacakları belirtildi. İşte o 7 maddelik anlaşma...

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Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamada Kemal kılıçdaroğlu'na destek vereceği öğrenildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın anlaştığını açıklayan İsmail saymaz, 7 maddelik destek anlaşmasının maddelerini açıkladı.

Zafer Partisi'nden iki isim yönetimde olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi'nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.

İşte o 7 maddelik anlaşma!

Mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:
1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek
2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak
3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak
4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek
5. Terörle etkin mücadele yapılacak
6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak
7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

Bugün saat 11:00'de açıklama yapılacak

Ümit Özdağ, bugünkü görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın (bugün) saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız” demişti.

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